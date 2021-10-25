Израиль готовит авиаудары по ядерным объектам Ирана

Израильские ВВС разрабатывают планы ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет Times of Israel.

Подготовка к серии операций начнется в 2022 году. Для миссии будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок бойцов ВВС. Издание подчеркивает, что на реализацию этих планов правительство Израиля готово выделить миллиарды шекелей.

Некоторые аспекты плана удара ВВС Израиля, который все еще находится на стадии «черновика», могут быть готовы в течение короткого периода времени. Другие потребуют больше года, чтобы максимально продумать действия военных. Подготовка к такому удару стала главным приоритетом израильских ВВС, и проведение приготовлений потребовало изменить график тренировок.