Польша усиливает военное присутствие на границе с Беларусью

Власти Польши решили дополнительно направить 2,5 тыс. военных на границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, слова которого приводит «Газета.ру».

«Мы увеличиваем число солдат, помогающих Пограничной страже, на 2,5 тыс. Уже в ближайшее время за непроницаемостью границы будут следить около 10 тыс. военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизий», — заявил глава минобороны Польши. Известно, что решение об усилении безопасности было принято после нападения на пограничников.