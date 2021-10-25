Moderna объявила об успешном испытании ковид-вакцины на детях

Компания Moderna сообщила об успешном испытании вакцины от коронавируса на детях от 6 до 11 лет, планирует в скором времени подать заявку на ее одобрение властями.

«Внутренние данные, полученные в ходе второй фазы испытаний нашей вакцины от COVID–19 на детях от 6 до 11 лет, показали устойчивую иммунную реакцию на фоне благоприятных данных о ее безопасности», — говорится в сообщении компании.

В испытании вакцины приняли участие 4753 ребенка от 6 до 11 лет. Как заявили в компании, полученные на сегодня результаты удовлетворяют поставленной цели по уровню защиты организма от коронавируса после серии из двух прививок половинной дозы от той, что получают взрослые. Препарат, сообщают в компании, «в основном переносился нормально и в целом соответствует данным, полученным в ходе третьей фазы испытаний на подростках и взрослых». Основные реакции у детей на вакцину были слабо или средневыражены, наиболее часто наблюдались такие побочные эффекты как слабость, головная боль, повышенная температура и боль в месте прививки.

«Мы планируем подачу заявки в регуляторные органы по всему миру», — сообщили в компании, не уточнив сроки.

Ожидается, что на этой неделе эксперты FDA главного регуляторного органа США обсудят и, вероятнее всего рекомендуют для экстренного использования в этой возрастной группе препарат от коронавируса компании Pfizer-BioNTech. Администрация США уже готовится к началу масштабной кампании для детской вакцинации от COVID–19, когда вакцина будет одобрена.

В США от коронавируса применяются вакцины от трех производителей — Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, напоминает РИА Новости. Полное одобрение для использования на людях старше 16 лет получил только препарат Pfizer, остальные используются с разрешения, выданного для экстренного применения. Препарат Pfizer для детей от 12 до 16 лет также пока получил только разрешение для экстренного использования.