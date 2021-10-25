Сабина Алиева приняла членов болгарской делегации

В Аппарате Омбудсмена состоялась встреча с делегацией во главе с главой Комиссии по защите от дискриминации Республики Болгария Анной Джумалиевой, находящейся с визитом в нашей стране.

Как говорится в сообщении аппарата омбудсмена, приветствуя гостей, Омбудсмен Сабина Алиева рассказала о развивающихся отношениях между двумя странами, а также недавнем своем визите в Болгарию. Было отмечено, что подписанный между сторонами Меморандум о взаимопонимании будет способствовать углублению отношений в области прав и свобод человека.

Гости были проинформированы о деятельности института Омбудсмена Азербайджана и вновь созданных структурных подразделений.

Омбудсмен предоставила подробную информацию о международных гуманитарных нарушениях, совершенных Арменией во время Отечественной войны, а также о расследованиях на местах, проводимых структурой для информирования международного сообщества об этих фактах. Было отмечено о проведении 7 факторологических миссий в ходе войны, и 3-х последующих, по результатам которых были подготовлены отчеты, направленные в соответствующие международные организации.

Выразив благодарность Омбудсмену Азербайджана, А.Джумалиева рассказала о развивающихся отношениях между двумя странами. Она также поделилась своими взглядами на обмен опытом между двумя учреждениями и предоставила подробную информацию о деятельности в области борьбы с дискриминацией.

Отметим, что в рамках визита запланированы ряд официальных встреч, а также проведение расследований фактов нарушений прав человека в Агдаме и Тертере.