FT: руководство Facebook позволяло политикам нарушать правила публикации в соцсети

Руководство американской корпорации Facebook вмешивалось в работу одноименной социальной сети, чтобы дать политикам привилегии при публикации постов, несмотря на собственные же правила. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на выдержки из расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген .

По информации газеты, руководство Facebook вмешивалось в работу соцсети, с тем чтобы позволить американским политикам и звездам публиковать все что угодно, без ограничений.

В июне портал Verge сообщил о том, что руководство Facebook намерено изменить подход к модерации сообщений после ограничения доступа экс-президента США Дональда Трампа в соцсети. Компания заявляла, что отменит исключения для политиков при публикации сообщений в соцсетях.

Кроме того, в сентябре газета The Wall Street Journal, изучив ряд внутренних документов компании, сообщила о том, что система контроля качества публикаций в соцсети Facebook позволяет некоторым пользователям с большой аудиторией размещать материалы, нарушающие правила сообщества. Такие публикации зачастую оставались не замеченными модераторами.