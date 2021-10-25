Гарибашвили: Саакашвили — обманщик и симулянт

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что помещенный в СИЗО бывший президент Михаил Саакашвили якобы симулирует голодовку. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Гарибашвили отметил, что Саакашвили вернулся в Грузию из-за «своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго».

«Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы», — заявил премьер-министр Грузии.

От отметил, что «этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября».

Врачам из бригады реанимобиля в ночь на понедельник второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме.

По словам адвоката Гиоргия Гелхаури, Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку уже 25-й день, чувствует себя относительно нормально, но кризисная ситуация может наступить в любой момент.