Парламент Татарстана против переименования должности президента республики



Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Такое решение было принято в понедельник в ходе заседания Госсовета республики.

Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица — глава субъекта РФ. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству пояснили, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации.

«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов», — сказал глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отметив, в частности, требование об унификации высших должностей в регионе.

Решение было принято единогласно. Альберт Хабибуллин предложил не открывать прения по вопросу и вернуться к обсуждению законопроекта в случае рассмотрения его в первом чтении в Госдуме.

27 сентября в Госдуму был внесен проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Авторы законопроекта — председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.