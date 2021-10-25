Президентом Узбекистана снова стал Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев стал победителем президентских выборов в Узбекистане, получив 90% голосов. Явка избирателей составила более 80%, сообщает Euronews.

Этот президентский срок станет вторым для Мирзиеева. Пять лет назад он сменил на посту президента Ислама Каримова. Каримов был президентом с 1991 года и умер в начале сентября 2016 года.

Отмечается, что на выборы баллотировались пять кандидатов от пяти партий. Мирзиеев выдвигался от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана. Народно-демократическая партия выдвигала заступницу председателя центрального совета Максуд Варисову, Демократическая партия, Социал-демократическая и Экологическая партии зарегистрировали кандидатами своих лидеров — Алишера Кадырова, Бахрама Абдухалимова и Нарзулло Абламурадова соответственно.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что не было зарегистрировано ни одного оппозиционного кандидата, права на собрания граждан нарушались, а медиа были ограничены в свободном освещении избирательной кампании.