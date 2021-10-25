В Австралии нашли паука, похожего на Элтона Джона

Фотограф Адриан Пирс из Австралии сфотографировал паука, ставшего звездой соцсетей. Зрители, увидевшие снимок, решили: членистоногий похож на Элтона Джона, пишет издание Daily Mail.

Как рассказал Адриан, он заметил паука, прогуливаясь в парке. Тот настолько поразил Пирса своим видом, что мужчина не упустил возможность сделать пару снимков на память.

После того, как фотографии были опубликованы в сети, специалисты установили: австралиец нашел паука-скакуна.

Другие комментаторы отметили схожесть паука с британским музыкантом Элтоном Джоном — глаза животного напомнили им знаменитые очки певца.

Из-за особого расположения глаз, этот пауки-скакуны имеют круговое зрение, позволяющее им контролировать все, что происходит вокруг. Для человека они не представляют опасности.