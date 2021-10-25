В Турции задержали российских туристов по подозрению в поджоге леса

Семь российских туристов задержаны в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», — сказал представитель российской дипмиссии.