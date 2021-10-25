В России впервые отсудили миллион рублей за смерть пациента с COVID-19

В Астраханской области женщина отсудила у местной больницы один миллион рублей за смерть 60-летнего супруга с COVID-19. Такой случай произошел в России впервые, написал адвокат Сергей Броницкий в своем Instagram-аккаунте.

По словам юриста, в июне прошлого года 60-летний житель Ахтубинска пошел к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Мужчина указал, что контактировал с заболевшим коронавирусом. Врач же посчитал, что это обычная ОРВИ, и назначил лечение грудным сбором.

«Первые анализы у мужчины взяли 22 июня. В тот же день он умер. COVID-19 подтвердили посмертно. Вдова погибшего обратилась в СК. Завели уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента», — пояснил Броницкий.

Жительница Астраханской области обратилась за поддержкой к юристам, позже суд удовлетворил иск и присудил один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Адвокат подчеркнул, что это важный прецедент. Ранее в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч рублей.

По сведениям «Интерфакса», Броницкий представлял потерпевшую в Астраханском областном суде, где рассматривалось дело.