Впервые опубликованы фотографии «дельта»-штамма коронавируса

Центр «Вектор» впервые опубликовал фото «дельта»-штамма COVID-19, сообщает РИА Новости.

Индийский штамм коронавируса, также называемый «дельта»-вариантом, быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле, поэтому инфицированные им могут заражать других, даже не зная, что заражены сами.

В Центре прокомментировали фото.

«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки», — рассказали в центре.

Опубликованные снимки были сделаны на камеру электронного микроскопа.