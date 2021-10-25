В США разработают меры по снижению интереса к российскому оружию



В Конгрессе США предложили разработать новый план по снижению интереса к российскому оружию на мировом рынке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представленный доклад.

«Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?» — такие вопросы поставлены в документе.

По мнению аналитиков, с помощью вооружений Россия продвигает свои внешнеполитические интересы, тем самым ослабляя влияние Вашингтона.