Сведения об убийстве Кеннеди будут обнародованы несколько позже

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отложил рассекречивание данных об убийстве Джона Ф. Кеннеди, указано в сообщении Белого дома.

«Продолжительная временная отсрочка необходима для защиты от очевидного ущерба для военной обороны, разведывательным операциям, правоохранительным органам или внешнеполитическим отношениям, который [ущерб] настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес в немедленном раскрытии информации», — указано в сообщении Байдена, которое приводит «Газета.ру».

Уточняется, что секретная информация, которая касается убийства Джона Ф. Кеннеди, будет рассекречена в декабре 2022 года.