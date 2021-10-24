Сигал хочет помочь Москве и Токио наладить отношения

Известный голливудский актёр Стивен Сигал поможет наладить диалог между Россией и Японией.

«Мне больно слышать, что отношения двух стран рушатся, и я надеюсь, что их удастся починить», — сказал Сигал, слова которого приводит «Лайф».

Актёр отметил, что в кабмине России многие положительно относятся к Японии, при этом многие японцы отвечают взаимностью.

Стивен Сигал намерен приложить серьёзные усилия, чтобы прояснить происходящее между Москвой и Токио, причём не только относительно вопроса принадлежности Курильских островов. Артист также сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.