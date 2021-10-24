Гутерриш: Устав ООН не имеет срока давности

Устав ООН не имеет срока давности и остается актуальным для преодоления глобальных вызовов, стоящих сегодня перед человечеством.

Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь Дня ООН.

«Нам надо объединиться, чтобы справиться с глобальными вызовами и добиться осуществления целей устойчивого развития, — отметил он. — Чтобы сделать это, нам необходимо обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса каждому человеку в любом месте на планете, и лучше рано, чем поздно. Нам необходимо обеспечить права и достоинство всех людей — особенно бедных и находящихся в сложных жизненных условиях, женщин и девочек, детей и молодежи».

«Нам необходимо положить конец конфликтам, которые губят наш мир, необходимо принять на себя смелые обязательства по борьбе с изменениями климата — и выполнить их», — добавил генеральный секретарь, слова которого приводит ТАСС.

Гутерриш подчеркнул, что ценности, заложенные в Устав ООН 76 лет назад, помогут добиться реализации этих задач. «Срока давности у них нет, — продолжил он — В День ООН нам надо объединиться под их эгидой и полностью реализовать Устав Объединенных Наций».