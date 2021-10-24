Талибы арестовали сторонников ИГ

На севере Афганистана арестованы четверо сторонников террористической группировки «Исламское государство», сообщил в воскресенье начальник генерального штаба вооруженных сил движения «Талибан» Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.

«Согласно окончательной информации, четыре человека были арестованы в провинции Джаузджан на территории уезда Каркин по обвинению в шпионаже в пользу ИГИЛ», — сообщил Бадахшани, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее бывший председатель комитета по обороне в палате представителей Мир Хайдар Афзали заявил, что филиал террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане «Вилоят Хорасан» пытается укрепить свои позиции на севере страны.

«ДАИШ (ИГИЛ) пытается вербовать молодежь в северной и восточной частях страны. Самые опасные члены «Исламского государства», арестованные в прошлом афганскими силами, были освобождены из тюрем и теперь они призывают молодых людей сотрудничать с ними», — заявил Афзали.

Перед этим афганские эксперты отмечали, что в ходе захвата талибами Афганистана на фоне вывода войск США и НАТО из страны, в июле-августе были освобождены заключенные тюрем, среди которых наряду с талибами были сотни сторонников ИГИЛ.

По словам Афзали, у ИГИЛ пока нет лучшего вооружения, лучших условий, но ситуация может измениться в будущем.

«Похоже, что проекты экстремизма в Афганистане еще не закончились», — отметил политик.