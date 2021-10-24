Трагедия на съемках в США могла произойти из-за технической неисправности

К трагедии на съёмках фильма «Ржавчина» могла привести техническая неисправность револьвера. Как утверждает историк-оружейник Максим Попенкер, даже холостой заряд из столь мощного оружия мог привести к летальному исходу.

В беседе с Пятым каналом он отметил, что шестизарядный кольт «Драгун» изначально предназначался для американской кавалерии. Чтобы его зарядить, приходилось совершать довольно сложные процедуры, так как патрона как такового предусмотрено но было.

«Для заряжения в камеру барабана заряжается порох, кладётся пыж, сверху зажимается пуля. Потом сзади надевается капсюль. После этого можно стрелять. Шесть выстрелов — и снова длительная процедура заряжания. Что-то могло вылететь и поразить тех, кто находился на площадке», — считает Максим Попенкер.