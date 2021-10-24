Песков – о возможных переговорах Путин-Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понимание, связанное с будущими переговорами Владимира Путина и Джо Байдена, в перспективе есть. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия».

«После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть», — уточнил Песков.

По его словам, в будущем планы о переговорах президентов России и Соединенных Штатов будут реализованы.

Примерных сроков вероятной встречи Путина и Байдена в настоящий момент не приводится.