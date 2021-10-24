В Италии растет число жертв ковида среди медработников

Число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников возросло за последнюю неделю с 306 до 371, за последние 30 дней заразились почти 1,5 тыс. медиков. Такие данные содержатся статистическом докладе Высшего института здоровья при Минздраве Италии, которые приводит РИА Новости.

На медицинских работников распространяется обязательная вакцинация. Они были одними из первых, кого начали прививать в начале года, а теперь должны пройти ревакцинацию.

При этом указывается, что в целом число случаев заражения среди населения падает с августа. Институт также опубликовал данные, согласно которым вакцины сохраняют эффективность против вариантов коронавируса, защищая от тяжелого течения болезни, госпитализации и летального исхода более чем на 90%.

Среди 38 тыс. умерших от последствий заражения коронавирусом в период с 1 февраля по 5 октября 2021 года более 33,5 тыс. не были вакцинированы. Средний возраст умерших среди прошедших полный курс вакцинации (1 440 человек) составляет 85,5 лет. Кроме того, у них были отмечены серьезные патологии, указывается в докладе.

За все время пандемии число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Италии достигло 131 802. Общее число заразившихся достигло 4737462. В связи с введением практически повсеместно обязательного ковид-сертификата (QR-кода) ежедневно проводится до 500 тыс. тестов, включая анализы по экспресс-технологии. При этом уровень суточного прироста новых случаев инфицирования значительно не увеличился.