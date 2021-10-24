Япония остановила ядерный реактор

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановила работу третьего реактора атомной электростанции (АЭС) «Михама» в префектуре Фукуи из-за невыполнения мер по укреплению инфраструктуры против террористических актов.

Соответствующие работы по укреплению инфраструктуры должны были завершиться 25 октября, однако компания не смогла выполнить их к положенному сроку и была вынуждена остановить функционирование реактора, следуя соответствующему предписанию японского государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой, пишет RT со ссылкой на NHK.

По данным компании, укрепление инфраструктуры против терактов на АЭС теперь планируется завершить к сентябрю 2022 года, а вновь запустить реактор тогда можно будет в октябре 2022 года.