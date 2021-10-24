Исламабад помогает талибам в борьбе с боевиками ИГ

Пакистан оказывает помощь «Талибану» в борьбе с «Исламским государством» в Афганистане. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает Washington Post со ссылкой на представителей «Талибана».

«Пакистан — наш брат, и они поддерживают нас во многих отношениях, в том числе путем обмена информацией и разведданными. Если бы США и остальной мир делились с нами информацией, мы могли бы победить «Даиш» за считанные дни», — заявили талибы.

По данным издания, Пакистан по «неофициальным каналам» передает талибам разведданные и оказывает техническую поддержку. Неназванный чиновник МИД Пакистана подтвердил «неофициальную» поддержку талибам.

«Нельзя исключать какое-либо сотрудничество с Кабулом. <…> Не только Пакистан, но и другие страны региона, такие как Россия и Иран, обеспокоены по поводу ИГ. Так что в плане борьбы с терроризмом может быть понимание на региональном уровне», — заявил чиновник.