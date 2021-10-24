Адвокат заявил о готовящейся ликвидации Саакашвили



Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия утверждает, что действующие власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

«По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его ликвидацией», — заявил Гварамия, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что располагает информацией о том, что «в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится».

Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес — сфальсифицированными.