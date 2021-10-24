В России предпринимают дополнительные меры для выдачи Исмаилова Черногорией



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Черногорией. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам. Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления»,— говорится в сообщении.

23 октября сообщалось, что Исмаилов был отпущен на свободу в Черногории по решению Высшего суда. Отмечалось, что он получил политическое убежище в Черногории из-за политических гонений и не может быть выдан России.

1 октября предприниматель был задержан в Черногории. 2 октября его направили в экстрадиционный изолятор в Подгорице. Вину по предъявляемым ему обвинениям Исмаилов не признал.