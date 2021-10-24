Турецкий танк Altay оснастят южнокорейской силовой установкой



Турецкий основной боевой танк Altay пойдет в серию с южнокорейским двигателем. Как сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушолу на своей странице в Twitter, Турция и Южная Корея подписали соглашение о поставках силовых установок южнокорейского производства.

Соглашение о военном сотрудничестве, подразумевающее поставки южнокорейских двигателей для турецкого ОБТ Altay было подписано в пятницу. Подписание документа подтвердил министр программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) Кан Ын Хо.

Подробности соглашения не приводятся, но ранее сообщалось, что компания BMC, получившая контракт на поставку турецкой армии танков Altay, вела переговоры с двумя южнокорейскими компаниями Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co., на поставку двигателя и трансмиссии.

Таким образом, ОБТ Altay, который так давно ждут в турецкой армии, получит южнокорейский двигатель вместо изначально планировавшегося немецкого или собственной разработки. Танк практически готов к серийному производству, все упиралось в отсутствие двигателя для него. До этого прототип Altay приводился в действие дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. от немецкой компании MTU Friedrichshafen Gmb., однако Германия запретила поставку двигателей MTU MT883 по причине введенного против Турции оружейного эмбарго.

Соглашение о проектировании танка Altay было заключено в 2007 году, первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, в 2018 году был завершен процесс разработки и испытаний танка, после чего было объявлено о начале его производства.

Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы. 120-мм гладкоствольная пушка является копией разработки Rheinmetall, гидропневматическая подвеска южнокорейская.