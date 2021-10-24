В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет



Компания Pfizer/BioNTech обнародовала клинические испытания вакцины от коронавируса для детей 5-11 лет. По словам производителей препарата, прививка показала эффективность против коронавируса 90,7 процента, сообщает Reuters.

Чтобы вакцина получила доступ на рынок, препарат должен пройти этап одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эта процедура намечена на 26 октября.

«Группа экспертов проанализирует представленные данные и проголосует по поводу соответствующих рекомендаций», — сообщает Reuters.

Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для данной возрастной группы, и прививки детям могут начать делать в США уже в начале ноября.

Pfizer также заявила, что расширяет клинические испытания, более чем вдвое, увеличивая количество детей-участников, чтобы улучшить данные о безопасности.