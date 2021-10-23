Караван примерно из 6 тыс. мигрантов отправился с юга Мексики к столице

Порядка 6 тыс. мигрантов в субботу организованно отправились из города Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики к столице страны, передает ТАСС.

Гаитяне, а также граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса намерены пешком преодолеть почти 1,2 тыс. км до Мехико. Там они собираются обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.

Национальная комиссия по правам человека в пятницу призвала федеральные и региональные власти обеспечить безопасность каравана мигрантов и воздержаться от применения силы по отношению к его участникам. Ранее в текущем году сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии рассеяли в штате Чьяпас несколько крупных групп иностранных граждан, пытавшихся добраться до границы с США.