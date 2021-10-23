Талибы пообещали погасить все долги перед Узбекистаном по электроэнергии

Временное правительство Афганистана, созданное захватившим власть радикальным движением «Талибан», обязуется полностью погасить долги перед Узбекистаном по электроэнергии. Об этом заявил в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, передает ТАСС.

«Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании «Электрические сети Афганистана» [ЭКА]. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, — а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <…>, — коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует. Но, несмотря на это, мы продолжаем поставки электроэнергии», — отметил он.

Вице-премьер сообщил, что Ташкент «ни на один час» не прекращал поставки Кабулу, Афганистан «в полном объеме получает электроэнергию из Узбекистана в соответствии со своими потребностями». По его словам, главной причиной такого решения является желание «оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время».