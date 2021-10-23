Акар: Усиление Турции означает рост оборонной мощи НАТО

Формирование военных союзов внутри блока НАТО наносит ущерб всему Североатлантическому Альянсу, ослабляя двусторонние связи и снижая уровень взаимного доверия.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя журналистам в Брюсселе договоренности по поставкам вооружения между Грецией и Францией, передает «Анадолу».

Глава оборонного ведомства Турции дал позитивную оценку итогам двусторонней встречи с министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом, отметив, что диалог на полях заседания НАТО «прошел в позитивном и конструктивном русле».

«Разногласия с греческой стороной как в вопросе Эгейского и Средиземного морей, так и Кипра, должны решаться путем диалога и на основе принципов добрососедства. Провокации приводят к новым волнам напряженности, что не отвечает интересам наших стран. Надеюсь, что положительный отклик этой встречи, проявит себе уже в ближайшей перспективе», — сказал Акар.

Турецкий министр подчеркнул, что поиск союзов против партнеров по НАТО чреват серьезными последствиями, в том числе для всего Альянса. «Турция никогда не представляла угрозу для безопасности стран-союзниц и партнеров. Гонка вооружений сопряжена с новой нагрузкой на греческий народ, который и так пытается выйти из полосы экономического кризиса», — сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции отметил, что до сведения участников двухдневного заседания министров обороны стран НАТО была доведена позиция Анкары по региональным и международным процессам.

«Отрадно, что ряд стран разделил позицию Турции. Ставить различия между террористическими организациями недопустимо. Отношения ко всем кровавым структурам, в том числе, к ДЕАШ, PKK и организации Фетуллаха Гюлена, должно быть одинаковым. Делить террористов по религиозному и этническому признаку в корне ошибочно. И об этом мы вновь заявили на заседании НАТО в Брюсселе», — сказал Акар.

Касаясь операций ВС Турции в Сирии и Ираке, турецкий министр подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех соседних стран.«Единственная наша цель – террористы, угрожающие безопасности Турции», — подчеркнул Акар.

При этом он подчеркнул, что официальная Анкара неоднократно заявляла, в том числе союзникам по НАТО, что не допустит формирования у своих южных границ зоны, подконтрольной террористическим формированиям, что и было сделано в рамках операций ВС Турции.

Турецкий министр также привлек внимание к договоренностям Турции с Россией и США по Сирии. «Турция неукоснительно выполняет все обязательства, истекающие из этих договоренностей. Той же позиции должны придерживаться Москва и Вашингтон», — сказал он.

Хулуси Акар привлек внимание к ситуации в Идлибской зоне деэскалации, где в соответствии с договоренностью с РФ, действует режим прекращения огня. «Время от времени в Идлибе фиксируются нарушения перемирия, происходят столкновения. Однако в целом все стабильно. После последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным [20 октября в Сочи], ситуация стала более спокойной», — сказал министр.

Хулуси Акар отметил при этом, что после теракта 20 октября в Дамаске, в результате которого погибли 14 сирийских военных, сторонники Башара Асада обстреляли Идлибкую зону деэскалации, убив 10 мирных жителей. И это притом, что никакого отношения Идлиб к произошедшему в Дамаске не имеет, подчеркнул он.

«Дислокация ВС Турции в Идлибе предотвращает массовые преступления, совершаемые сторонниками Асада, не допускает новой волны миграции и снижает уровень радикализма», — констатировал Акар.

Глава Минобороны сообщил далее, что процесс оформления заказа на поставку из США новой партии самолетов F16 в Турцию уже начался. «Мы внимательно отслеживаем этот процесс. Парк F16 требует модернизации. Мы ожидаем от США, как стратегического партнера и дружественной страны, не только поставку 70 Viper F16, но и вклад в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов. Не стоит забывать, что усиление Турции означает рост оборонной мощи НАТО. Границы Турции – это также рубежи Альянса», — подчеркнул Акар.