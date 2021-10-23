Глава МИД «Талибана» встретился в Кабуле с послом Ирана

Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением «Талибан» на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, провел в Кабуле встречу с послом Ирана Бахадором Аминианом. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

«Господин Моттаки призвал иранскую сторону уделить внимание решению проблемы афганских беженцев в Иране и предпринять соответствующие шаги в интересах всех, кто пересекает афгано-иранскую границу. Министр также выразил готовность Исламского эмирата Афганистан сотрудничать с Тегераном в самых разных областях», — указывается в заявлении.

В свою очередь посол подчеркнул, что «общей проблемой для двух стран являются экономические трудности», в связи с чем «Иран готов оказать Афганистану помощь в таких сферах, как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, торговля и здравоохранение».

В последние годы Иран наряду с Пакистаном является ведущим внешнеторговым партнером Афганистана, оставаясь важным коридором для выхода афганских товаров на внешние рынки, а также для поступления импорта в эту страну.