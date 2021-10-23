Эрдоган дал указания объявить персонами нон грата послов 10 стран

Президент Турции Тайип Эрдоган дал указания МИДу страны объявить персонами нон грата послов десяти стран, призывавших освободить правозащитника Османа Кавалу. Среди этих стран – США, Канада, Франция и Германия.

Он отметил, что дал соответствующие указания министру иностранных дел в связи с этими послами: «Здесь Турция, а не общинное государство, как вы полагаете. Я дал необходимые инструкции нашему министру иностранных дел и поручил объявить их персонами нон грата. Они должны понимать, знать Турцию, а в противном случае покинут нашу страну. У нас не может быть ни малейшей дружбы с теми, кто неуважительно относится к нашей нации».

Напомним, неделю назад послы 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – выступили с призывом к Турции освободить предпринимателя Османа Кавалу, арестованного по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году и в участии в попытке госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.