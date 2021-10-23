В Литве прошли военные учения с участием сил НАТО

Учения Gele inis Vilkas 2021 с участием около 3 тыс. военных, в том числе из состава сводного батальона НАТО, прошли в Литве, сообщается на сайте командования армии балтийской республики.

«В ходе одних из самых масштабных учений текущего года проверены процедуры планирования военных операций, отработаны действия по организации наступления и обороны механизированного батальона литовской армии во взаимодействии с подразделениями размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования», — говорится в сообщении.

Заключительным этапом маневров, начавшихся 13 октября, стал встречный бой — имитация атаки подразделений батальона НАТО на позиции литовских военных.

В учениях были задействованы около 3 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники, в том числе танки Abrams и Leopard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.