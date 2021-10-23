Россия не соглашается с отказом Черногории от экстрадиции Тельмана Исмаилова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории азербайджанского бизнесмена Тельмана Исмаилова.

В информации, распространенной на сайте ведомства говорится, что председатель Следственного комитета РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад.

Отмечено также, что Следственный комитет России не может согласиться с решением Черногории.