ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане

Ответственность за взрыв на электростанции в Афганистане, в результате чего Кабул остался без света, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает РИА Новости.

Ранее государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS) сообщила, что Кабул и ряд других афганских провинций остались без электричества из-за взрыва, произошедшего на электростанции к северо-западу от города.

В группировке заявили, что террористы взорвали опоры ЛЭП, расположенные в северном районе столицы, с целью нанести ущерб электроэнергетическому сектору страны.