Названы главные технологии будущего

Специалисты Garnter предсказали основные технологические инициативы 2022 года. Об этом сообщает издание Venture Beat.

Развитие технического прогресса, по мнению аналитиков организации, будет тесно связано с развитием искусственного интеллекта. Первое место в списке технологических тенденций занимает генеративный искусственный интеллект (GAI), который отличается от базового ИИ более глубоким взаимодействием с машинным обучением.

Данной подвид искусственного интеллекта будет использоваться в разработке программного обеспечения, создании лекарств и целевом маркетинге. По оценке Garnter, сейчас GAI генерирует менее одного процента данных, однако к 2025 году этот показатель может вырасти до 10 процентов.

Следующей главной инициативой будущего 2022 года специалисты назвали автономные системы, которые могут обучаться и адаптироваться к среде. «Благодаря динамическому изменению собственных алгоритмов автономные системы могут приспосабливаться к уникальным процессам и процедурам», — отметили авторы.

Также аналитики считают, что уже в следующем году будет востребован интеллект принятия решений (DI). Авторы называют DI новым способом, позволяющим организациям извлекать выгоду из быстро меняющихся данных и сред.

«Ключом к реализации инициатив окажется разработка ИИ, который будет стремиться преодолеть множество интеграционных и организационных проблем», — подытожили специалисты.