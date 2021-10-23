Билл Гейтс в Турции совершил паломничество и посетил Эфес

Американский миллиардер, сооснователь программного гиганта Microsoft Билл Гейтс совершил паломничество в Дом Девы Марии, недалеко турецкого Кушадасы, и посетил древний город Эфес.

Об этом сообщает информационное агентство DHA.

«Воспользовавшись своим вертолетом, Билл Гейтс приземлился в аэропорту Сельчука и совершил паломничество в Дом Девы Марии и посетил древний город Эфес», — сообщает информационное агентство.

К берегам Кушадасы в турецкой провинции Айдын Гейтс прибыл на одной из самых роскошных в мире суперяхте Lana в сопровождении судна материально-технической поддержки Wayfinder.

Американский миллиардер не первый раз посещает эти места. В прошлый раз он был здесь до развода — в 2005 году с бывшей женой Мелиндой.