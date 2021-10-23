Ведомства США начали расследование вывода Байденом войск из Афганистана

Ряд ведомств в США начал новые расследования относительно вывода администрацией нынешнего президента страны Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, свои проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.