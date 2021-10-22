Черногорский парламентарий высказался о предоставлении политубежища Тельману Исмаилову

Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что предпринимателю предоставил в стране политическое убежище.

«Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась», — сказал Кнежевич, которого цитирует RT.

По его словам, Министерство внутренних дел страны и суд находились под давлением «различных сторон влияния».

Парламентарий также заявил, что предоставление убежища Исмаилову будет «рекламой для всех криминальных беглецов».

«Статус Черногории как «рая для преступников в бегах» дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство (в обмен на инвестиции), и удостоверение личности», — заключил Кнежевич.