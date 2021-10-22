Для афганских девочек открыли тайную онлайн-школу

Афганская благотворительная организация Learn Afghanistan тайно открыла в стране онлайн-школу для девочек старше 12 лет, которым талибы запрещают учиться. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Times.

«Мы обучаем 100 девочек, которые станут будущим Афганистана. С помощью планшетов они учатся вместе и получают домашние задания в течение недели», — рассказала глава организации Паштана Дуррани.

Преподают девочкам учителя-женщины. В их арсенале такие предметы, как наука, технология, инженерное дело и математика, программирование и создание веб-сайтов, также афганок учат искать дополнительную информацию самостоятельно. Подробности о школе организация оставляет в секрете, чтобы защитить своих учениц.

Learn Afghanistan также запустила программу поддержки беременных женщин и молодых матерей в получении бесплатной медицинской помощи.