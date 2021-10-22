Член Конгресса инициировала объявление импичмента Байдену

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент Джо Байдену, в том числе за приписываемое ему злоупотребление властью на посту вице-президента в интересах сына Хантера Байдена.

«Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену», — заявила она (цитата по РИА Новости).

Она обвиняет американского лидера также в попустительстве взяточничеству и другим тяжким преступлениям. По ее словам, сын нынешнего президента США влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.

В документе подчеркивается, что таким образом Джо Байден «поставил под угрозу безопасность США и американских правительственных институтов», препятствовал мирной передаче власти и продемонстрировал, что останется угрозой для нацбезопасности страны, если ему позволят сохранить свой пост».

Грин требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство. Кроме того, по ее мнению, действующему главе государства следует запретить занимать любую ответственную должность и в дальнейшем.

Это уже не первая попытка Грин добиться импичмента Байдену. В августе она предложила отстранить президента от занимаемой им должности по трем статьям, однако ее инициатива не получила развития. По информации различных американских СМИ, Грин является сторонницей различных теорий заговора.