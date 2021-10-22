В пистолете Алека Болдуина был боевой патрон

В оружии, из которого актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу на съемках фильма «Ржавчина», находился «один боевой патрон». Об этом говорится в письме, которое профсоюз IATSE Local 44, объединяющий представителей разных профессий, направил своим членам, пишет «Медуза» со ссылкой на IndieWire.

В сообщении от имени секретаря-казначея профсоюза Энтони Павлюка сказано, что на съемочной площадке произошел «случайный выстрел из оружия». Представитель организации отметил, что за реквизит в фильме отвечали члены съемочной группы из Нью-Мексико. Среди них не было участников IATSE Local 44.

Продюсерская компания ранее сообщала, что в оружии использовали холостые патроны, но в офисе шерифа отмечали, что пока рано говорить, какой тип патрона был использован, указывает Variety.

Алек Болдуин впервые прокомментировал случившееся, оставив два сообщения в твиттере. «У меня нет слов, чтобы передать, как я шокирован и опечален трагическим несчастным случаем, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались», — заявил актер. Он добавил, что в полной мере сотрудничает с полицией и поддерживает связь с мужем Хатчинс.