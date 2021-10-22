Получение политубежища в Черногории исключает выдачу Исмаилова России

Бизнесмен и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не может быть выдан России после того, как он получил политическое убежище в Черногории. Об этом заявила адвокат предпринимателя Марина Русакова.

Она подтвердила, что Исмаилов в настоящее время находится на свободе. В четверг Милош Вуксанович — адвокат бизнесмена — заявил, что его подзащитный выпущен из экстрадиционного изолятора и получил убежище в Черногории.

«Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежище в Черногории», — сказала Русакова, слова которой приводит ТАСС.