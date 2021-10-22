Черногория предоставила Тельману Исмаилову политубежище

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом сообщает его адвокат Милош Вуксанович, слова которого приводит «Дождь» со ссылкой на Vijesti.
По словам адвоката, Исмаилова выпустили из экстрадиционного изолятора.
Исмаилова задержали в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. На следующий день суд в Подгорице арестовал Исмаилова.
После задержания бизнесмен попросил политическое убежище в Черногории, сообщали местные СМИ.
Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, Исмаилов находился в Черногории примерно три года, он жил в арендованном особняке в Подгорице. Черногорские власти знали, что он находится в стране, однако его не задерживали из-за его связей с местными чиновниками, рассказали источники.
В России Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. В середине октября Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос об экстрадиции Исмаилова.
Тельман Исмаилов был владельцем Черкизовского рынка, который закрыли в 2009 году по решению мэрии Москвы. В 2018 году бизнесмена объявили в международный розыск.