Черногория предоставила Тельману Исмаилову политубежище

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом сообщает его адвокат Милош Вуксанович, слова которого приводит «Дождь» со ссылкой на Vijesti.

По словам адвоката, Исмаилова выпустили из экстрадиционного изолятора.

Исмаилова задержали в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. На следующий день суд в Подгорице арестовал Исмаилова.

После задержания бизнесмен попросил политическое убежище в Черногории, сообщали местные СМИ.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, Исмаилов находился в Черногории примерно три года, он жил в арендованном особняке в Подгорице. Черногорские власти знали, что он находится в стране, однако его не задерживали из-за его связей с местными чиновниками, рассказали источники.

В России Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. В середине октября Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос об экстрадиции Исмаилова.

Тельман Исмаилов был владельцем Черкизовского рынка, который закрыли в 2009 году по решению мэрии Москвы. В 2018 году бизнесмена объявили в международный розыск.