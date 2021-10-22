Министр обороны ФРГ: НАТО может применить оружие против России



Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», – подчеркнула она, отметив, что Москва систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите.

Глава минобороны ФРГ также обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула: в то время как некоторые европейские лидеры заявили, что хаотичный вывод войск из Афганистана под руководством США якобы показал, что Европа должна иметь возможность действовать самостоятельно в военном отношении, в реальности Европе и США необходимо больше сотрудничать, чтобы быть более эффективными в военном отношении.