В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест

Сокращение выпуска магния в Китае угрожает европейским предприятиям, в результате чего пострадают миллионы рабочих мест. С таким обращением в адрес руководства Евросоюза выступили европейские отраслевые организации, передает РИА Новости.

К заявлению присоединились European Aluminium, Eurofer, ACEA, Eurometaux, industriAll Europe, ECCA, ESTAL, IMA, EUWA, EuroAlliages, CLEPA and Metals Packaging Europe. Они требуют немедленной реакции на надвигающийся кризис, предупреждая, что запасы магния в Европе могут закончиться уже в ноябре, а это чревато многочисленными проблемами.

Последствия ощутят тысячи предприятий, особенно производящие и использующие алюминий, чугун и сталь, будут нарушены цепочки поставок. Серьезные последствия ощутят на себе автомобилестроение, строительство и упаковка.

Как подчеркнули авторы обращения, ЕС в поставках магния почти полностью зависит от китайских мощностей — оттуда идет 95 процентов сырья. Однако из-за энергетического кризиса в КНР поставки оттуда либо сильно ограничены, либо прекращены.