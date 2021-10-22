Диета способствует замедлению развития рака

Американские исследователи из Массачусетского технологического института и Института онкологии Дана-Фарбер выяснили, что разгрузочная диета способствует замедлению развития раковых опухолей. Соответсвующая статья опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что раковые клетки потребляют много глюкозы, поэтому разгрузочная или кетогенная диета могут уменьшить рост опухоли за счет уменьшения ее «пищи».

«При разгрузочной диете снижался уровень липидов — в то время как при кетогенной он увеличивался. Без липидов раковые клетки не могут выстраивать свои клеточные мембраны, что заставляет их самим заниматься выработкой этих веществ. При этом им важно соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, для чего им требуется стеарил-КоА десатураза (SCD) — фермент, превращающий первые во вторые», — говорится в статье.

Изучив данные 1165 онкобольных с опухолью поджелудочной железы, ученые выяснили, что диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов способствуют продлению жизни.