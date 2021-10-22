Столтенберг заявил, что Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО

России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.

«НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО – ред.) будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина — это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – сказал генсек, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев.