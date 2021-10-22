Умирающие в реанимациях признавались в покупке справок

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о случаях, когда находящиеся в реанимациях больные с коронавирусом признавались в покупке справок о вакцинации. Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству, в Верховной Раде.

Ляшко подчеркнул, что каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев.

«Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку», — сказал Ляшко.

Он также сообщил, что за подделку справок о тестировании на COVID-19 Национальная полиция начала 732 уголовных дела, 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

Ляшко также рассказал, что лечение одного пациента с коронавирусом обходится бюджету в 22 тысячи гривен.