Турция и Грузия будут сотрудничать в сфере военной авиации

Делегация во главе с генеральным директором Авиационной и космической промышленности Турции (TUSAŞ) Темелом Котилом и его заместителем Атиллой Доганом совершила визит в Грузию, говорится в информации Министерства обороны Грузии.

Отмечено, что турецкая делегация встретилась с замминистра обороны Грузии Зурабом Азарашвили и генеральным директором Тбилисского самолетостроительного завода (JSC Tbilaviamsheni) Михеилом Оглишвили.

Стороны обсудили сотрудничество между Турцией и Грузией, провели обсуждения по развитию военной авиационной промышленности.

Турецкая делегация посетила Тбилисский самолетостроительный завод, где модернизируют военные самолеты.