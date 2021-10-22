Кабмин Молдовы одобрил введение ЧП из-за энергетического кризиса

Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток в связи с энергетическим кризисом, об этом сообщает ТАСС.

«Введение ЧП — техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников», — пояснила премьер-министра страны Наталья Гаврилица. Премьер добавила, что вынесет это решение на рассмотрение парламента.

Гаврилица добавила, что вынесет это решение кабинета на рассмотрение парламента, заседание которого состоится в 13:00 по местному времени. Также правительство для преодоления кризиса выделило из государственного резерва 16 тыс. тонн мазута.

По словам премьер-министра, режим ЧП позволяет правительству закупать газ в упрощенном порядке, в том числе путем отступления от нормативных положений. В этот период власти также могут координировать деятельность СМИ в сообщениях о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации и правилах поведения.